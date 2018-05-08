США вышли из ядерной сделки с Ираном

Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, передает РИА Новости.

Американский лидер обвинил Тегеран в обогащении Урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия — в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.

Так, французский лидер Эмануэль Макрон накануне заявил, что отказ США от ядерной сделки может привести к войне. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что такое решение американцев лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия.

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