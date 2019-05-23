Аятолла Хаменеи недоволен тем, как в Иране курировали ядерную сделку

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил недовольство тем, как руководство страны курировало ядерную сделку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Mehr.

"Я не верил в то, как СВПД выполнялся, и я давал это понять президенту и министру иностранных дел неоднократно", - заявил Хаменеи на встрече с группой студентов.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

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