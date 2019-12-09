Глава МАГАТЭ заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана

Новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что не допустит дискриминации в отношении Ирана, агентство будет всегда стремиться к взаимодействию с Тегераном, передает Trend.

Он отметил, что как новый глава агентства привнесет собственную оценку вещей и свой собственный подход в общение с Ираном, где МАГАТЭ ведет наблюдение за соблюдением Тегераном своих обязательств в рамках ядерной сделки.

"Я буду решительным и справедливым, я буду очень решительным и очень справедливым. Я не буду колебаться в вопросе осуществления гарантий, в моих докладах, основанных на том, что фиксируют мои инспекторы, но я также буду справедливым - у нас не будет дискриминации, у нас не будет предубеждения против Ирана. На каждом этапе мы всегда будем стремиться к взаимодействию с ними на основе взаимного уважения", - заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что агентство продолжит выполнять свою работу с точностью, но новая методология вводиться не будет.

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