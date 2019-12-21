Роухани назвал возвращение США к СВПД единственным решением ядерной проблемы Ирана

21 декабря 2019 14:49 (UTC+04:00)

Возвращение США к соглашению по иранскому атому является единственным решением проблемы вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом заявил в субботу во время визита в Японию президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас было семистороннее соглашение, и оно всеми исполнялось, пока США не вышли из него без всяких причин, - приводит слова Роухани его пресс-служба. - Для решения этой проблемы нет другого варианта, кроме отказа Вашингтона от ошибочного пути, который они выбрали".

Роухани выразил уверенность, что "действие незаконных санкций [США] не может продолжаться вечно, и рано или поздно американцы будут вынуждены пересмотреть этот подход". "У нас нет проблем с тем, чтобы начать диалог с Вашингтоном по ряду вопросов, но они должны свернуть с неверного пути, который они выбрали полтора года назад", - отметил он.

Ситуация вокруг Ирана резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года и введения против Тегерана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с иранской стороной. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который включил бы не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

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