Парламент Ирана проголосовал за законопроект о повышении уровня обогащения урана

Иранский Меджлис (парламент страны) проголосовал за ускорение рассмотрения законопроекта, предусматривающего возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также отмечается, что итоговое голосование в Меджлисе о принятии закона может быть проведено в среду. Решение об ускоренном рассмотрении законопроекта было принято на фоне сообщения об убийстве в пятницу ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны.

В случае принятия закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту по реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.