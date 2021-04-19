Переговоры по ядерной сделке Ирана переходят к согласованию проектов решений

Участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) переходят к согласованию проектов необходимых решений на переговорах по вопросу восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам двух недель работы по восстановлению СВПД можно констатировать, что переговоры вступают в фазу согласования проектов необходимых решений (так называемый драфтинг)", - написал Ульянов в Twitter. Он добавил, что до достижения практических результатов предстоит еще много работы, однако важно, что переговорщики перешли от общих слов к конкретике.

На минувшей неделе состоялось два очных заседания Совместной комиссии для обсуждения вопросов о перспективах возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники комиссии продолжают обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов.