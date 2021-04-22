Иран установил более продвинутые центрифуги на объекте в Натанзе

Власти Ирана установили новые, более современные центрифуги для обогащения урана на ядерном объекте в городе Натанз. Об этом в среду сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 апреля агентство подтвердило, что на предприятии по обогащению топлива [в Натанзе] были установлены шесть каскадов из максимум 1 044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4, некоторые из них уже используются", - цитирует отчет МАГАТЭ агентство Reuters. В организации добавили, что власти страны планируют установить еще четыре каскада центрифуг IR-4.

Ранее Иран начал обогащать уран до уровня 60% на предприятии в Натанзе. Руководство республики заявило, что такое решение - ответ на диверсию Израиля на этом объекте, совершенную 11 апреля. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.