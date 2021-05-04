Иран считает, что отказ США от снятия всех санкций завершит диалог в Вене

Иранские власти считают, что если США откажутся от снятия всех санкций, введенных против Тегерана, то это будет означать завершение переговорного процесса, который проходит в Вене по вопросу возвращения Вашингтона в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом во вторник сообщил иранский телеканал Press TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным источников телеканала, Тегеран полагает, что "отказ США отменить все санкции, связанные с СВПД, которые были вновь введены при администрации [экс-президента США Дональда] Трампа, определенно означал бы конец венских переговоров". При этом, как отметили источники, иранские власти "не примут никаких обманных действий другой стороны с целью обойти снятие санкций" с Тегерана.

2 мая в интервью телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что договоренность с Ираном по ядерной сделке пока не достигнута. По его словам, сторонам еще предстоит "немалый путь", связанный, в частности, с решением вопросов, касающихся санкций.