США призвали Иран к немедленному взаимодействию с МАГАТЭ

Американская администрация призывает иранские власти к безотлагательному взаимодействию с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в целях сохранения режима мониторинга ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ирану следует взаимодействовать с МАГАТЭ без дальнейших проволочек, чтобы гарантировать, что надлежащие меры сохранятся, дабы можно было сразу восстановить преемственность компетенции МАГАТЭ в сфере мониторинга СВПД", - заявил этот американский дипломат информационному агентству Reuters. СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией.