МИД Ирана представил иранскому парламенту последний квартальный отчет о выполнении СВПД

Министерство иностранных дел Ирана представил 22-й и последний квартальный отчет о выполнении ядерной сделки парламенту страны, передает Trend со ссылкой на IRNA.

22-й отчет о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе за последние годы состоит из 213 страницы, 14 пунктов и различных приложений. Последняя ситуация с прогрессом на переговорах о возобновлении ядерной сделки в Вене также отмечается в отчете.

"Исламская Республика Иран с начала текущего иранского 1400 года (20 марта 2021 года) начала трудные переговоры со странами-участницами Совместной комиссии по СВПД. Иран также провел непрямые переговоры с США через страны-участницы ядерного соглашения. Основа переговоров, 6 раундов из которых уже прошли, является неизменной политикой государства: США должны отменить все санкции, мы будем их проверять, а потом вернемся в ядерную сделку. Эта принципиальная политика Исламской Республики, которая 21 марта объявлена верховным лидером страны", говорится в пункте 13 данного отчета о переговорах в Вене.

"Результат переговоров в Вене станет постановлением Совместной комиссии по СВПД, в котором входит снятие санкций, ядерные действия и план по проверке актов США. Это постановление будет принята без участия США, а они вернутся в ядерное соглашение только после выполнения своих обязательств и снятия санкций", отмечается в отчете.