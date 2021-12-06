Иран не отступит от требований на переговорах по ядерной сделке - МИД

Тегеран не отступит от своих требований на переговорах в Вене по отмене санкций США и возврату к ядерной сделке образца 2015 года.

Об этом заявил в воскресенье заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах в Вене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран не отступит от своих требований по восстановлению соглашения образца 2015 года и отмене санкций", - цитирует его агентство IRNA. По словам дипломата, "поскольку США были первыми, кто вышел из соглашения в 2018 году, то сначала они должны сделать первый шаг".