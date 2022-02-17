Замглавы МИД Ирана: Стороны в Вене ближе, чем когда-либо, к соглашению по ядерной сделке

Стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все", - заявил он.

По его словам, "партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет". "Пришло время серьезных решений", - добавил Багери Кани.