Замглавы МИД Ирана: Стороны в Вене ближе, чем когда-либо, к соглашению по ядерной сделке
Стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все", - заявил он.
По его словам, "партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет". "Пришло время серьезных решений", - добавил Багери Кани.
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