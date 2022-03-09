ЕС назвал отмену санкций против Ирана важной частью ядерной сделки
Страны Европейского союза на заседании Совета управляющих МАГАТЭ подчеркнули необходимость отмены санкций как важную часть ядерного соглашения, передает Trend со ссылкой на IRNA.
В заявлении ЕС, поддерживающем участниками союза и Республикой Македонией, Черногорией, Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Украиной, Республикой Молдовой, Грузией и Сан-Марино, говорится: «ЕС подтверждает свою твердую приверженность и постоянную поддержку полного и эффективного осуществления СВПД и стремится продолжать работу с международным сообществом для сохранения этого стратегически важного соглашения».
В заявлении отмечается, что ЕС призывает все страны поддерживать реализацию 2231 СБ ООН.
«Европейский союз поддерживает интенсивные дипломатические усилия Совместной комиссии СВПД и контакты Верховного представителя ЕС со всеми соответствующими партнерами для содействия возвращению США к ядерной сделке и возобновлению обязательств США и Ирана в полной мере. Полное выполнение и проверка обязательств в ядерной области позволит международному сообществу получить необходимые гарантии по нераспространению ядерного оружия», говорится в заявлении.
Ссылаясь на односторонний выход США из ядерной сделки в 2018 года и повторное введение санкций, Европейский союз заявил: «Помимо полного выполнения подтвержденных ядерных обязательств Ирана, снятие санкций, связанных с ядерной программой, является важной частью соглашения».
В заявлении утверждалось, что ЕС полностью выполнил свои обязательства, включая отмену санкций по ядерной программе.