В МИД Ирана заявили, что вернутся на переговоры в Вену, если США ответят на их предложения

Исламская Республика Иран выдвинула несколько специальных инициатив и предложений по ядерному соглашению в ходе визита в Тегеран координатора Евросоюза на переговорах в Вене Энрике Мора. Об этом, как передало агентство IRNA, сообщил в понедельник на еженедельной пресс-конференции в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, европейский эмиссар провел несколько раундов конструктивных переговоров с заместителем министра иностранных дел и руководителем иранской делегации Али Багери Кани.

"Мы передали через испанского дипломата наши предложения и теперь ждем ответа на них из Вашингтона, - сказал Хатибзаде. - Мы можем вернуться в Вену, если США ответят на иранские инициативы". Как подчеркнул представитель иранского МИД, "если в Вашингтоне примут политическое решение, то это станет хорошим стимулом для продвижения переговоров вперед". "Президент США [Джо] Байден должен, наконец, решить, будет ли он выполнять обязательства по ядерному соглашению или будет продолжать политику своего предшественника [Дональда] Трампа", - отметил Хатибзаде.