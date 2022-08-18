Госдеп не назвал сроки ответа на предложения Ирана по ядерной сделке

Американская администрация отказалась уточнить, когда именно Вашингтон может дать ответ на предложения Тегерана, касающиеся восстановления сделки по ядерной программе Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая в среду на регулярном брифинге для журналистов, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американская сторона продолжает рассматривать иранские предложения. Прайс напомнил, что они были получены через ЕС. "Мы их изучаем. Так дело обстояло вчера (во вторник). Так дело обстоит и сегодня (в среду)", - подчеркнул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом он не стал пояснять, когда можно ждать ответа правительства США. На просьбу сообщить, может ли он раскрыть, в какой срок Вашингтон намерен передать ЕС свои соображения по поводу ответа Ирана, Прайс сказал: "Нет. По крайней мере, не могу публично". По словам дипломата, США ведут "консультации с ЕС", а также "европейскими союзниками относительно пути вперед" - к возможному восстановлению в полном виде Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме того, Прайс признал, что исполнительной ветви власти США придется фактически заручиться поддержкой законодателей, чтобы обеспечить восстановление СВПД и его дальнейшую реализацию. "Мы понимаем, что Конгрессу [США] тоже необходимо быть партнером в этих усилиях", - сказал представитель Госдепартамента.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.