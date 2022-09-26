В Тегеране заявили, что Иран не ведет незадекларированной деятельности в ядерной сфере

Тегеран не осуществляет какой-либо незадекларированной деятельности в ядерной сфере. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, выступая на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Иране нет никаких незадекларированных ядерных материалов или деятельности [в ядерной сфере]", - подчеркнул Эслами.

По словам главы ОАЭИ, Иран является "ответственным членом МАГАТЭ" и всегда поддерживал "полное и недискриминационное применение" Договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим он выразил надежду на то, что МАГАТЭ удастся сохранить "независимость, беспристрастность и профессионализм" в оценке ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Эслами также вновь отметил готовность Тегерана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в том случае, "если другие стороны сделки тоже вернутся к выполнению своих обязательств и снимут все препятствия и санкции".