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Боррель заявил о сложности достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном

Ядерная программа Материалы 5 февраля 2023 12:41 (UTC +04:00)
Боррель заявил о сложности достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном

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Нынешняя позиция Ирана по ряду вопросов усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El País, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя [изначально соглашение] работало хорошо, [США] вышли из соглашения, - отметил он. - Позже Иран вступил в позицию, которая очень затрудняет достижение каких-либо соглашений". "Подавление внутренних движений, в частности женщин, применение смертной казни, поставки оружия России - хотя они и отрицают, что делают это, на этот счет имеется множество свидетельств - создали обстановку, в которой ядерное соглашение становится сложнее", - считает Боррель.

Дипломат добавил, что сейчас соглашение заморожено. "Я должен попытаться сохранить его", - уточнил он.

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