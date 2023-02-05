Боррель заявил о сложности достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном

Нынешняя позиция Ирана по ряду вопросов усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El País, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя [изначально соглашение] работало хорошо, [США] вышли из соглашения, - отметил он. - Позже Иран вступил в позицию, которая очень затрудняет достижение каких-либо соглашений". "Подавление внутренних движений, в частности женщин, применение смертной казни, поставки оружия России - хотя они и отрицают, что делают это, на этот счет имеется множество свидетельств - создали обстановку, в которой ядерное соглашение становится сложнее", - считает Боррель.

Дипломат добавил, что сейчас соглашение заморожено. "Я должен попытаться сохранить его", - уточнил он.