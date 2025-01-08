Иран не собирается использовать свои ядерные навыки в военной сфере – Масуд Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран не собирается использовать свои ядерные навыки в военной сфере.

Как сообщает Trend, об этом 7 января заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время приема верительных грамот нового посла Великобритании в Тегеране Уго Шортера.

По его словам, Иран заявляет о готовности всех сторон вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий и взаимно выполнять свои обязательства.

Президент Ирана заявил, что нынешнее правительство Ирана выступает за дипломатическое решение международных вопросов.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был заключен Совместный всеобъемлющий план действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. В соответствии с решением иранского парламента от 23 февраля того же года Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и Дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением. Таким образом, механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30 процентов.

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