Иран оставляет за собой право реагировать на действия США - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран оставляет за собой право реагировать на антииранские действия, предпринятые администрацией США, заявил в четверг представитель министерства иностранных дел Бахрам Касеми. Об этом сообщает IRNA.

Иран с должным терпением и мудростью предпримет меры в отношении своей национальной безопасности и интересов народа,- сказал Касеми, осудив заявление президента США Дональда Трампа об одобрении новых санкций против Ирана.

Касеми назвал американский антииранский шаг реакционным, незаконным и иррациональным, а также противоречащим общечеловеческим принципам и международным нормам.

По его словам, этот акт также стал еще одним примером того, как США враждебно относятся ко всем людям, стремящимся к свободе во всем мире, и к иранскому народу с богатой культурой и цивилизацией.

Законопроект, одобренный недавно в США, повлияет на успешную реализацию соглашения от июля 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), - сказал Касеми, добавив, что его также критикуют разные страны мира, включая союзников США.

По словам дипломата, недавний законопроект в США, который одобрил новые санкции против Ирана, России и Северной Кореи, вновь показал одностороннюю и враждебную политику, которой придерживаются должностные лица США.

Указав на последнюю встречу в штаб-квартире по наблюдению за осуществлением СВПД и на решения, принятые по реагированию на недавние санкции США против Ирана, пресс-секретарь сказал, что Тегеран не будет молчать о нарушении СВПД Вашингтоном, добавив, что Меджлис и правительство Ирана скоро объявят о ряде ответных мер в отношении этого нарушения.

Иран будет выступать против враждебных актов США и приложит серьезные усилия для обеспечения мира и безопасности, а также будет стремиться неустанно бороться с терроризмом в регионе, - сказал он, подчеркнув, что Тегеран никогда не позволит другим следовать политике экспансии с целью лишить регион безопасности.

Иран, несомненно, не попадет в ловушку зловещего треугольника, состоящего из ваххабитского терроризма, сионизма и глобального высокомерия, - отметил Касеми.

Он посоветовал американским чиновникам не играть в поиск виновного и избегать иранофобии, а вместо этого думать о решении многочисленных проблем, с которыми сталкивается американский народ.