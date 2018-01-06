В МИД Ирана назвали заседание СБ ООН по протестам промахом американской внешней политики

6 января 2018 03:27 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф назвал прошедшее заседание Совбеза ООН, посвященное теме протестов в Иране, очередным промахом внешней политики администрации Дональда Трампа, передает ТАСС.

"Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями. Большинство [участников заседания] подчеркнули приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной промах внешней политики администрации Трампа", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

На созванном в пятницу по запросу США заседании Совбеза по теме протестов в Иране постоянный представитель ИРИ Голямали Хошру подчеркнул, что обсуждение внутренних дел государства выходит за рамки полномочий этого органа, а США таким образом злоупотребляют своими правами постоянного члена Совета.

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