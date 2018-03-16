Иран обеспокоен насилием в Восточной Гуте

16 марта 2018 16:05 (UTC+04:00)

Насилие в сирийской Восточной Гуте в последнее время вызывает серьезное беспокойство, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

"Ситуация в целом в Сирии улучшилась, но насилие в Восточной Гуте в последнее время вызывает у нас серьезное беспокойство. Сегодня мы обсудили, как мы можем обеспечить там прекращение огня и отделить террористов от мирного населения, от обычных граждан", — заявил Джавад Зариф в пятницу по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана по Сирии.

Он выразил надежду, что благодаря совместным усилиям удастся найти политическое решение по Сирии, "которое, безусловно, очень важно".

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