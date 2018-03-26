МИД Ирана выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, сообщает РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор. По последним данным СК, при пожаре погибли 56 человек.

"Представитель МИД Ирана, сожалея о пожаре, произошедшем в торговом центре в Сибири в России, в результате которого десятки человек погибли и пропали без вести, выразил соболезнования правительству, народу и семьям, потерявшим близких", — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

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