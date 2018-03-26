МИД Ирана выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

26 марта 2018 12:19 (UTC+04:00)

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, сообщает РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор. По последним данным СК, при пожаре погибли 56 человек.

"Представитель МИД Ирана, сожалея о пожаре, произошедшем в торговом центре в Сибири в России, в результате которого десятки человек погибли и пропали без вести, выразил соболезнования правительству, народу и семьям, потерявшим близких", — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека (Обновлено)
Россия 12:51
Глава МИД Китая совершит визит в Россию
Китай 12:28
Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки
Бизнес 11:56
В Армении появятся подразделения российской военной полиции
Армения 11:49
Глава МИД КНДР планирует посетить Россию
Россия 11:35
Туркменистан и Иран проведут деловые переговоры
Бизнес 11:31
Среди жертв пожара в Кемерово нет граждан Азербайджана - МИД
Общество 11:07
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Россия 09:13
Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание
Россия 09:13
Пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове остаются 27 человек
Россия 07:59
Большинство пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ отпустили домой
Россия 06:06
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 45 человек
Россия 04:17
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Россия 03:22
При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей
Россия 02:56
Спасатели ликвидировали пожар в кемеровском ТЦ
Россия 00:57
При пожаре в кемеровском ТЦ пропали без вести 69 человек
Россия 25 марта 23:34
Президент Ирана посетит Туркменистан с официальным визитом
Туркменистан 25 марта 10:59
Названы приоритетные рынки для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции
Бизнес 25 марта 08:07