Ирану нужны ракеты не для оружия массового поражения, заявило правительство

10 мая 2018 22:51 (UTC+04:00)

Тегеран не разрабатывает ракеты, предназначенные для оружия массового поражения, США и их союзники не могут ограничивать страну в праве на самооборону, говорится в заявлении правительства Ирана, передает РИА Новости.

"США и их союзники… не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (ирано-иракская война – ред.)", — сообщило правительство.

Подобный шаг является "открытым нарушением" принципов международного права, в том числе права на оборону, сообщает правительство, ссылаясь на 51 статью устава ООН.

На фоне опасений ряда стран Запада и региона по поводу "влияния" Ирана на Ближнем Востоке Тегеран также назвал свое присутствие в Ираке и Сирии законным, отметив, что именно поддержка страны Багдада и Дамаска оказалась эффективной в борьбе с экстремизмом.

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