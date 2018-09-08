Роухани: США постоянно направляют посланников на переговоры с Ираном

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон, несмотря на антииранскую риторику, "постоянно" направляет посланников для начала переговоров с Тегераном, сообщается на официальном сайте главы государства, передает РИА Новости.

"С одной стороны правители Белого дома замышляют заговоры против иранского народа, с другой – постоянно отправляют посланников для проведения переговоров", – сказал президент, выступая перед государственными служащими в Иране.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Он заявил, что "всегда будет доступен (для разговора с Ираном)".

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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