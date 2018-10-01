МИД Ирана: Вмешательство в дела других стран – это не иранскя политика

1 октября 2018 14:19 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД ИРИ в ответ на неоднократные обвинения глав МИД Бахрейна и ОАЭ заявил, что вмешательство в дела других стран никогда не было и не является политикой Ирана, передает в понедельник ИРНА.

"Исламская Республика Иран всегда считает политику добрососедства наряду с взаимным уважением основным приоритетом внешней политики страны", заявил в воскресенье Бахрам Касеми, назвав утвержения глав МИД Бахрейна и ОАЭ на сессии ГА ООН беспочвенными илюзиями.

"Единогласие министров иностранных дел Бахрейна и ОАЭ, а также Саудовской Аравии с антииранской политикой сионистского режима приведёт только к узакониванию преступлений сионистского режима и лишению себя легитимности", сказал представитель МИД ИРИ, отметив, что такая неправильная политика усложняет процесс укрепления взаимного доверия между региональными мусульманскими государствами.

Бахрам Касеми рекомендовал властям ОАЭ и Бахрейна отказаться от следования диктату в политике, что противоречит интересам региона и исламского мира.

По его словам, им лучше подумать об инициативах Тегерана по обеспечению региональной безопасности, стабильности, сотрудничества и снижения напряжённости вместо необоснованных и пустых обвинений в адрес Ирана.

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