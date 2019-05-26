В Иране заявили о наличии оружия, способного потопить американские корабли

26 мая 2019 00:01 (UTC+04:00)

Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем", - сказал Корбани агентству Mizan.

Он отметил, что в регион прибыло два американских корабля, и добавил, что если США допустят оплошность, "мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское".

За последний месяц отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

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