Президент Ирана отправился в Малайзию

Президент Ирана Хасан Рухани отправился во вторник утром в Малайзию для участия в международной встрече в Куала-Лумпуре, передает Trend со ссылкой на IRNA.

По приглашению премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада Рухани отправился в страну, которого сопровождает делегация высокого уровня в поездке.

Пятый Куала-Лумпурский саммит пройдет 19-20 декабря и в нем примут участие 400 человек, в том числе 250 лидеров, официальных лиц, политических деятелей и ученых из 25 стран.

Участники обсудят пути решения проблем, а также наиболее важные проблемы, стоящие перед исламскими странами, и проблемы, влияющие на мусульманский мир.

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