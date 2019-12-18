Секретарь Совбеза Ирана призвал углублять сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил о необходимости развивать двустороннее сотрудничество с Россией по обеспечению региональной безопасности. Об этом он заявил в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, которая прошла в среду в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи Шамхани заявил о необходимости углубления усилий двух стран по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Ирана в России. Он также отметил "успешное стратегическое сотрудничество двух стран по борьбе с терроризмом".

В среду в Тегеране проходят шестисторонние консультации по Афганистану, в которых принимают участие секретари советов безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.