В Тегеране закончилось второе заседание консультаций по Афганистану

Второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике завершилось в Тегеране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

"При участии высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Исламской Республики Иран, Российской Федерации, Исламской Республики Афганистан, Республики Индия и Китайской Народной Республики состоялось второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике", - сказал Аношин.

Он сообщил, что в качестве почетных гостей на встречу были также приглашены секретари советов безопасности Таджикистана и Узбекистана.

"Обсуждены вызовы, угрожающие безопасности Афганистана, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, незаконная миграция", - заявил Аношин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.