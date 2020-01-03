Хаменеи: США мстят Ирану и его союзникам

3 января 2020 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиаударами в Ираке США мстят Ирану и его союзникам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя убийство руководителя спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По его словам, причиной этого является уничтожение "Исламского государства" (ИГ).

"Мы видим, что творят американцы в Ираке и Сирии. Они мстят за уничтожение ИГ, которое они создали", - сказал Хаменеи.

В заявлении, распространенном офисом Хаменеи, отмечено, что убийц Сулеймани ждет тяжелое наказание.

В свою очередь советник президента Ирана Хисамуддин Ашена сказал, что США перешли "красную линию" и Иран предпримет необходимые меры.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту был убит руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за убийство генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобороны Ирана: Реакция на убийство генерала Сулеймани будет жесткой
Политика 10:41
Глава МИД Ирана: США увидят негативные последствия своих действий
Политика 10:30
Али Хаменеи назвал удары США по иракскому ополчению "мерзостью"
Политика 1 января 15:33
Лидер Ирана амнистировал обвиненных в преступлениях против безопасности
Политика 14 ноября 2019 16:26
Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США
Иран 3 ноября 2019 16:54
Хаменеи заявил, что враги не смогут посеять раздор между Ираком и Ираном
Иран 7 октября 2019 12:44
Лента новостей
Минобороны Ирана: Реакция на убийство генерала Сулеймани будет жесткой
Политика 10:41
Среднемесячный прирост цен в декабре в Узбекистане был незначительным
Бизнес 10:39
В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
Израиль 10:39
Туркменистан наращивает экспорт дорожного битума
Энергетика 10:38
Ашхабад и Душанбе обменяются торговыми домами
Бизнес 10:37
Нефтяной концерн Туркменистана приобретет автотехнику
Тендеры 10:32
Глава МИД Ирана: США увидят негативные последствия своих действий
Политика 10:30
Туркменистан объявил тендер на оказание нефтепромысловых услуг
Тендеры 10:20
В Азербайджане отмечен рост объема банковских вкладов
Финансы 10:19