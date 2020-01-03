Хаменеи: США мстят Ирану и его союзникам

БАКУ /Trend/ - Авиаударами в Ираке США мстят Ирану и его союзникам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя убийство руководителя спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По его словам, причиной этого является уничтожение "Исламского государства" (ИГ).

"Мы видим, что творят американцы в Ираке и Сирии. Они мстят за уничтожение ИГ, которое они создали", - сказал Хаменеи.

В заявлении, распространенном офисом Хаменеи, отмечено, что убийц Сулеймани ждет тяжелое наказание.

В свою очередь советник президента Ирана Хисамуддин Ашена сказал, что США перешли "красную линию" и Иран предпримет необходимые меры.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту был убит руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за убийство генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.