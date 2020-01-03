Глава МИД Ирана: США увидят негативные последствия своих действий

БАКУ /Trend/ - Убийц генерала Сулеймани ждет суровое наказание.

Как передает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф.

По его словам, США столкнутся с негативными последствиями своих действий.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту был убит руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за убийство генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

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