БАКУ /Trend/ - Иран направил США ноту протеста в связи с убийством главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, нота протеста была вручена в МИД Ирана поверенному в делах Швейцарии, который также представляет в стране интересы США.

В документе отмечено, что ответственность за убийство генерала Сулеймани лежит на США.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту был убит руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за убийство генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.