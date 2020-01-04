Комиссия парламента Ирана провела чрезвычайное заседание в связи с убийством генерала Сулеймани

БАКУ /Trend/ - Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана провела чрезвычайное заседание в связи с расследованием убийства генерала Касема Сулеймани.

Об этом представитель комиссии Хусейн Нагави Хусейни сообщил информационному порталу парламента, передает в субботу Trend.

По словам Хусейни, заседание прошло с участием представителей структур вооруженных сил и безопасности. На заседании было выдвинуто и рассмотрено требование комиссии по выполнению и разъяснению решений парламента, направленных против армии США.

Как было сказано на заседании, добавил Хусейни, все планы США против Ирана предотвращены, и действия, направленные на достижение в стране государственного переворота и столкновений остались безрезультатными.

Напомним, что третьего января в результате ракетного обстрела Багдадского аэропорта был убит командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Ответственность за убийство иранского генерала взял на себя Пентагон.

Цель операции заключалась в том, чтобы предотвратить нападения со стороны Ирана в будущем.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.