Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе

БАКУ/Trend/ - Минувшей ночью США получили пощечину.
Об этом сказал религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает в среду Trend.
По словам Хаменеи, необходимо положить конец участию США, которое приводит к нежелательным последствиям в регионе.
Религиозный лидер Ирана добавил, что США и его сторонники обвиняют Иран в связи с любым вопросом в регионе.
Хаменеи приветствовал решение иранского парламента о выводе США из региона и это надо исполнить.
Хаменеи добавил, что вооруженные силы Ирана не ограничатся этим нападением.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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