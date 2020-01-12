Перед посольством Великобритании в Иране прошла акция протеста

БАКУ /Trend/ - Перед посольством Великобритании в Тегеране с участием сотен граждан Ирана прошла акция протеста, сообщает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно сообщению,участники акции протестовали против участия посла Великобритании Роберта Макэра в незаконном митинге в Тегеране вчера вечером перед университетом Амир-Кабир.

Сотрудники иранской полиции приняли меры для того, чтобы акция завершилась без инцидентов, и напомнили протестующим, чтобы они сохраняли спокойствие.

Отметим, что посол Великобритании был задержан за участие в незаконной акции протеста в связи с непреднамеренно сбитым ВС Ирана украинским пассажирским самолетом вблизи города Паранд провинции Тегеран. Однако посол был освобожден по причине его дипломатической неприкосновенности.

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