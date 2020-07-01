Путин предложил главам Ирана и Турции обсудить новые меры борьбы с террористами в Сирии

Президент России Владимир Путин предложил президентам Ирана Хасану Роухани и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обсудить дополнительные меры борьбы с террористами в Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На саммите стран - гарантов астанинского процесса глава российского государства отметил, что "одна из главных целей сегодняшней видеоконференции - вместе проанализировать текущее положение дел в этой стране, условиться о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике".

Он пояснил, что "речь в первую очередь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом". "Надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок", - добавил Путин.