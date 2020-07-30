Роухани: У Ирана нет ограничений на пути развития отношений с Катаром
Президент Ирана Хасан Роухани провел в четверг телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба иранского президента, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"В ходе телефонного разговора, иранский президент поздравил эмира Катара с праздником Курбан-байрам", говорится в сообщении.
"У Исламской Республики Иран нет никаких ограничений для развития отношений с братским и дружественным Катаром", - сказал президент Роухани.
"Безопасность и стабильность в регионе могут быть достигнуты только в рамках регионального сотрудничества, и мы, безусловно, можем создать для региона более благоприятные условия путем расширения сотрудничества", - добавил Роухани.
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