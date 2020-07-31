Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет

Иранская сторона согласна выплатить компенсации Украине за сбитый по ошибке в январе этого года украинский пассажирский самолет. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о переговорах с украинской стороной. Слова Мусави приводит в четверг агентство IRNA. "Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем", - сказал он.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе Ирана, Канады, Украины, Швеции. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.