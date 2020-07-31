США расширяют санкции против Ирана
Вашингтон объявил о расширении санкций против Тегерана в целях противодействия ядерной, ракетной и военной программам. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня Госдеп выделил 22 наименования материалов, используемых в связи с ядерной, военной и баллистической программами. Те, кто сознательно передает эти металлы Ирану, теперь подпадают по действие санкций", - говорится в заявлении госсекретаря, распространенном пресс-службой Госдепа.
"Иранская ядерная, ракетная и военные программы представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.
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