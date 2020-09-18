Зариф: в воскресенье ничего нового не произойдет

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на угрозы администрации президента США Дональда Трампа восстановить все санкции ООН против Ирана написал, что в воскресенье, 20 сентября, ничего нового не произойдет, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Госсекретарь Майк Помпео опять ошибается. 20 сентября ничего нового не произойдет. Надо прочитать резолюцию №2231», - сказал он.

«Даже Болтон, который убедил президента (Дональда Трампа - ред.) приказать вам выйти из ядерной сделки, прочитал резолюцию», - добавил он.