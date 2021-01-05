Глава МИД Ирана может вскоре посетить Москву
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф может посетить Москву, дата визита пока согласовывается. Об сообщили ТАСС в посольстве исламской республики в России, передает Trend.
"Такой визит рассматривается. Пока дата визита не согласована", - отметил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ожидалось, что такой визит состоится в ноябре, в рамках него планировались переговоры Зарифа с российским коллегой Сергеем Лавровым. Однако он был перенесен. Тогда в МИД Ирана уточнили, что перенос визита Зарифа в РФ связан с внеочередной программой правительства Ирана по проведению бюджетных заседаний, при которых обязательно присутствие всех министров.
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