Глава МИД Ирана может вскоре посетить Москву

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф может посетить Москву, дата визита пока согласовывается. Об сообщили ТАСС в посольстве исламской республики в России, передает Trend.

"Такой визит рассматривается. Пока дата визита не согласована", - отметил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ожидалось, что такой визит состоится в ноябре, в рамках него планировались переговоры Зарифа с российским коллегой Сергеем Лавровым. Однако он был перенесен. Тогда в МИД Ирана уточнили, что перенос визита Зарифа в РФ связан с внеочередной программой правительства Ирана по проведению бюджетных заседаний, при которых обязательно присутствие всех министров.