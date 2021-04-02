Зариф посетит Среднюю Азию

5 апреля Мохаммад Джавад Зариф посетиد четыре страны Центральной Азии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил фициальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

На своей странице в Twitter Саид Хатибзаде заявил, что развитие отношений с Центральной Азией, регионом цивилизационных, исторических и культурных общностей, всегда было одним из главных приоритетов Ирана. С.Хатибзаде отметил, Зариф отправится в Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан 5-8 апреля.

По словам Хатибзаде, поездка будет посвящена двустороннему и региональному сотрудничеству.