Иран и Кувейт обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг прибыл с официальным визитом в Кувейт. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Глава МИД Ирана обсудил с официальными лицами Кувейта вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня" следует из заявления Хатибзаде.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана в рамках рабочего турне по странам Персидского залива посетил Катар, Ирак и Оман.