Иран и Кувейт обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг прибыл с официальным визитом в Кувейт. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"Глава МИД Ирана обсудил с официальными лицами Кувейта вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня" следует из заявления Хатибзаде.
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