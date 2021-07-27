В МИД Ирана прокомментировали ситуацию в Тунисе

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил во вторник, что Иран надеется, что Тунис как можно скорее сможет справиться со сложной ситуацией, складывающейся в стране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В ответ на недавние события в Тунисе Хатибзаде сказал, что Исламская Республика Иран внимательно следит за текущими событиями в Тунисе.

Призвав все стороны проявлять терпение и сочувствие, он подчеркнул необходимость переговоров между всеми группами и учреждениями страны, чтобы преодолеть нынешнюю напряженность в Тунисе и реализовать амбиции тунисской революционной нации.

Заявив, что Исламская Республика Иран помогает Тунису пройти через этот этап, Хатибзаде назвал установление стабильности в политической сфере и сфере безопасности в Тунисе необходимым и выразил надежду, что Тунис как можно быстрее преодолеет этот критический этап посредством диалога.

В последние дни обострилась внутриполитическая ситуация в Тунисской Республике. На фоне массовых акций протеста президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши. Он также лишил неприкосновенности всех депутатов.