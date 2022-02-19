МИД Ирана: Страна ждет от ФРГ активного участия в переговорах по ядерной сделке

Иран решительно настроен на результат в венских переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, но ждет от Германии и других стран активной работы. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство ISNA.

Абдоллахиян указал, что "ожидает от Берлина активности в обсуждении вопроса с обеспечением законных прав Ирана, который пострадал от выхода США из ядерной сделки". "Договоренности в Вене могут быть достигнуты, если будут учтены законные требования Ирана. Мы полны решимости достичь результата с самого первого дня переговоров в Вене и ждем, что европейские страны будут внимательно изучать имеющиеся красные линии и учитывать законные права Ирана", - сказал он.

Иранский министр добавил, что контрпродуктивно "нагнетать атмосферу вокруг переговоров в СМИ", говорить о каких-либо жестких сроках для достижения договоренностей. По его словам, Тегерану "важна форма соглашения". "В случае учета интересов Ирана его реалистично заключить в Вене", - сказал он.

Бербок в свою очередь заверила, что Берлин "уважает интересы и права Ирана" в контексте венских переговоров. По ее словам, каждая из сторон должна сделать все возможное, чтобы преодолеть разногласия и как можно скорее достичь эффективных договоренностей в Вене.

Как сообщает ISNA, на полях конференции Абдоллахиян провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который также выразил надежду на то, что стороны смогут согласовать позиции в Вене "с учетом интересов Ирана", а "договоренности в самом скором времени начнут исполняться".