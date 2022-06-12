Замглавы МИД Ирана сообщил о возможной отмене визы для российских бизнесменов

12 июня под председательством заместителя министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари прошло заседание координационного штаба по внешнеэкономическим связям на тему «Отношения Ирана и России», сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Сафари сообщил о возможной отмене визы для российских бизнесменов в целях увеличения инвестиций, создания механизма рублевого банковского обслуживания со странами Российской Федерации, создания зеленого таможенного коридора и улучшения финансовых отношений

При этом он сделал акцент на реализации соглашений и назвал МИД отвечающим за этим вопросом. Он также призвал другие государственные органы параллельно сотрудничать с МИД в этом отношений.

Сафари также назвал отношения с Россией стратегическими и заявил, что рост этих отношений за последнее время очевиден.

По его словам, три сферы энергетики, транзит и торговли являются основными темами, которые входят в повестку дня работы между двумя странами.

Как пояснил чиновник, Россия уже опубликовала перечень своих потребностей и соответственно Иран способен удовлетворить большую часть этого перечня, что приведет к значительному росту экспорта из Ирана.

Сафари на этой встрече сообщил о возможной отмене визы для российских бизнесменов в целях увеличения инвестиций, создания механизма рублевого банковского обслуживания со странами Российской Федерации, создания зеленого таможенного коридора и улучшения финансовых отношений.