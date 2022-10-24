Иран и США договорились об обмене заключенными в рамках переговоров по ядерной сделке - Хоссейн Амир-Абдоллахиян

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран и США договорились об обмене заключенными в рамках переговоров по ядерной сделке.

Как передает Trend, об этом в понедельник в ходе встречи с участниками 18-й Генеральной ассамблеи Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) сказал глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

"Мы обсудили этот вопрос и договорились. Первый шаг сделала иранская сторона. В качестве жеста доброй воли мы уже передали одного гражданина, обвинявшегося в шпионаже, американской стороне", - сообщил министр.

Напомним, что в конце января 2021 года спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли в интервью агентству Reuters заявил, что Вашингтон вряд ли заключит соглашение с Тегераном по ядерной сделке, если иранская сторона не освободит четырех граждан США - Эмада Шарги, Морада Тахбаза, Бакера Намази и его сына Сиамака. По утверждению американской стороны, Иран держит этих людей в заложниках.

В феврале этого года Абдоллахиян заявлял, что Тегеран не хочет связывать вопрос обмена заключенными с США с ядерной сделкой, но Вашингтон заинтересован в обратном. По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, американские власти на сегодняшний день удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.