Казнен бывший замминистра обороны Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в утренние часы был казнен бывший замминистра обороны Ирана Алирза Акбари, обвиняемый в сотрудничестве с британскими спецслужбами и шпионаже в пользу Великобритании.

Как сообщает в субботу Trend, об этом официальное заявление распространила судебная система Ирана.

По имеющимся данным, Алирза Акбари собирал и целенаправленно передавал британской разведке важную информацию о стране.

"За передаваемую информацию и другие действия, представляющие угрозу для безопасности страны он получил 1,8 миллиона евро, 265 тысяч фунтов стерлингов и 50 тысяч долларов",- говорится в официальном заявлении.

Напомним, что Алирза Акбари, имеющий двойное гражданство (Ирана и Великобритании), в начале 2000-х годов был заместителем министра обороны Ирана Али Шамхани.

(Перевод: Фидан Мустафаева)