Глава МИД Ирана "отметил решительность" в вопросе вступления в ШОС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином "отметил решительность" Тегерана в вопросе вступления в ШОС. Об этом в понедельник сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики в Telegram-канале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хосейн Амир Абдоллахиян в понедельник в ходе встречи с Чжан Мином и его делегацией отметил решимость и серьезность Ирана [в вопросе] участия и активной роли в ШОС", - говорится в сообщении ведомства.

"Мы верим, что организация может играть важную роль в новых международных механизмах безопасности и экономики, а развитие экономического сотрудничества будет способствовать устойчивой безопасности", - сказал Абдоллахиян.

На прошедшем 15-16 сентября прошлого года саммите в Самарканде лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Ирана в связи со вступлением в ШОС. Также на саммите начался процесс оформления членства в организации Беларуси. Кроме того, в Самарканде принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнера по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.