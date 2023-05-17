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Россия и Иран договорились о научно-технологическом сотрудничестве в сфере ТЭК

Политика Материалы 17 мая 2023 17:50 (UTC +04:00)
Россия и Иран договорились о научно-технологическом сотрудничестве в сфере ТЭК

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Россия и Иран подписали несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе о научно-технологическом сотрудничестве в нефтяной и газовой отрасли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С российской стороны подпись поставил первый замминистра энергетики Павел Сорокин, с иранской - заместитель министра нефти Ахмад Асадзаде.

Кроме того, Федеральная таможенная служба России и таможенная администрация Ирана подписали соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного экономического оператора.

Также подписан меморандум о взаимопонимании по развитию двустороннего сотрудничества между Миннефти Ирана и Московским государственным институтом международных отношений МИД России.

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